Oroscopo Scorpione del 3 giugno 2018

Oroscopo del 3 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

circola nervosismo…

La Luna in Acquario, oggi e domani, vi rende nervosetti e ve la prendete con chi vi circonda ma non dovrete stupirvi se reagiranno in modo poco gentile. E’ pur vero che sul piano emotivo, in questo momento, siete molto stimolati e, probabilmente, per una specifica ragione ma non è un motivo valido per farla pagare agli altri! Semmai cercate di ottenere il loro sostegno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com