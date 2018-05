Oroscopo Scorpione del 30 maggio 2018

Oroscopo del 30 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

vorreste essere divertenti ma…

Con Mercurio in Gemelli, noterete degli altri anche il minimo dettaglio, soprattutto le cose che non vanno. E ciò potrebbe spingervi a parlarne con un tono derisorio, anche se per gli altri è imbarazzante. Forse vorreste essere solo divertenti ma se non volete che le persone si offendano, vi converrà andarci piano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com