Oroscopo Scorpione del 31 dicembre 2017

Oroscopo del 31 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

d’aiuto agli altri…

Qualsiasi cosa decidiate di fare in questo Capodanno, vi permetterà di entrare in contatto in modo intimo con chi vi circonda. Le persone si confideranno naturalmente e sarete chi offre saggi consigli, che ispirano e motivano: vi piacerà essere d’aiuto agli altri. Prima decade: occhio a mantenere saldo il legame con una persona della vostra cerchia, non lasciate che si allontani.

