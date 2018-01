Oroscopo Scorpione del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

parlate chiaro…

Con Mercurio in Acquario, da oggi dovrete andare dritti al punto, ossia parlate chiaro! Gi altri non sono tenuti a capire i segnali e leggere tra le righe, come spesso fate… Con questo transito non potrete fare altrimenti che dire ciò che pensate ma non dimenticate una cosa importante: aggiungete un po’ di diplomazia e, in caso di una richiesta, anche un po’ di adulazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]