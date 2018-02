Oroscopo Scorpione del 4 febbraio 2018

Oroscopo del 4 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

rilassatevi…

Dovreste ricaricare le batterie, concedervi un po’ di pigrizia, non pensare a niente: questo teoricamente poiché, in realtà, non ci riuscirete… Invece vi farebbe un gran bene, sarebbe d’aiuto a schiarire le idee! Terza decade: sembra che cerchiate di riconquistare l’amore di una persona. Fatelo possibilmente con una certa discrezione, non diventate invadenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]