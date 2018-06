Oroscopo Scorpione del 4 giugno 2018

Oroscopo del 4 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

prudenza, non paranoia…

Evitate di lanciarvi a capofitto in alcune proposte o, al contrario essere eccessivamente diffidenti: trovate un equilibrio! I passaggi astrali della settimana vi rendono ansiosi… Siate prudenti, ma non paranoici, soprattutto se ci sono in ballo questioni di denaro, delle trattative poiché potrebbero farvi delle promesse da marinaio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com