Oroscopo Scorpione del 5 febbraio 2018

Oroscopo del 5 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

osservare solo il lato negativo…

Siete tra i pochi segni che non si uniscono all’atmosfera astrale generale positiva: guardate al futuro e vedete solo ciò che non vi piace… Può riguardare la vita personale, sociale o politica. Non solo, oggi potreste chiedervi se sia meglio parlare di qualcosa che vi sta a cuore o aspettare il momento giusto: se si tratta di una questione importante, forse sarebbe utile parlarne immediatamente.

