Oroscopo Scorpione del 5 maggio 2018

Oroscopo del 5 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

dire ciò che pensate ma…

Spinti a dire esattamente ciò che pensate ma senza alterarvi. Marte è in buon aspetto con il vostro segno e vi incita a dire ciò che avete in mente ma, visto che è in Capricorno, lo farete in modo freddo, distaccato, che potrebbe tuttavia ferire il vostro interlocutore: avrà infatti la sensazione che non abbiate sentimenti. Per cui, datevi una regolata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]