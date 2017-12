Oroscopo Scorpione del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

il parere degli altri…

La Luna si oppone a Plutone: nessuno, oggi, seppure molto persuasivo, potrà convincervi di alcunché! Non v’interesserà il parere degli altri e forse non sbagliate: se l’istinto vi suggerisce il contrario di quanto le persone vi dicono, seguitelo perché andrà a vostro vantaggio! Terza decade: arrivano gratificazioni, onori o una ricompensa in denaro, petraltro meritatissima.

