Oroscopo Scorpione del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

prendete tutto di traverso…

La Luna nel vostro segno decuplica la sensibilità, già accentuata dello Scorpione. Qualsiasi osservazione, di un familiare o un collega, vi sembrerà fuori luogo, oggi prendete tutto di traverso, cose a cui in altri momenti non fareste nemmeno caso… Ma questo martedì non è così per cui proteggetevi: non isolandovi dal mondo circostante ma replicando con ironia ai commenti che potrebbero arrivare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]