Oroscopo Scorpione del 6 gennaio 2018

Sacchetti bio li pagavamo già ma non c'era scritto. Bisognava...non dirlo

ROMA - Sacchetti bio, una storia affascinante. Difficile aspettarsi che si arricchisse ogni giorno, anzi ogni mezza giornata, di fatti, interpretazioni, rivelazioni...C'era da pensare fosse semplice: sacchetti bio plastica per il cibo da pagare qualche centesimo da gennaio 2.018. E invece no, non è proprio così.