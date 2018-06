Oroscopo Scorpione del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

apprezzati dal boss…

Giornata in cui potrete migliorare la reputazione o farvi apprezzare ancora di più dal boss. Non avete un carattere sempre facile, siete ermetici, e alla fine gli altri non riescono a conoscervi bene. Cercate di dire qualcosa di voi, essere più aperti nelle conversazioni, anche se non vi piace parlare della vita affettiva o personale.

