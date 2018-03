Oroscopo Scorpione del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un passo indietro…

Gli astri vi suggeriscono di fare un passo indietro e non credere a tutto ciò che propone l’immaginazione. Rischiate di commettere errori in più settori. Ma la congiunzione Mercurio-Venere in Ariete, può avere anche altri significati: potreste invaghirvi di una persona che non è libera o che per voi non va bene. Tuttavia sarà più forte di voi e farete di tutto per conquistarla poiché il desiderio è attizzato proprio dalle diversità.

