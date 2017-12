Oroscopo Scorpione del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

il radar vi permette di…

Come la Vergine, non vi piace chi si vanta ma, nel vostro caso, è perché il radar vi permette di capire facilmente chi è e ciò può essere fastidioso. Non potete, infatti, sognare sulla persona e metterla su un piedistallo… Ed è proprio quanto desiderate fare quando amate qualcuno! Terza decade: presto avrete meno preoccupazioni sul fronte finanze.

