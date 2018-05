Oroscopo Scorpione del 7 maggio 2018

Oroscopo del 7 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

prendere posizione…

Permettere a chi vi circonda di dire cose che non dovrebbero, potrebbe spingerli a concedersi altre libertà. Potreste avere la sensazione d’impotenza, probabilmente fondata poiché gli altri sembrano non ascoltare, ma il consiglio è quello di prendere comunque posizione con fermezza: vedrete che il risultato, seppure in seguito, sarà positivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]