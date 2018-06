Oroscopo Scorpione del 8 giugno 2018

Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un battibecco può trasformarsi in una…

A farvi sentire al top oggi sarà il lavoro, è qui che impegnerete parecchie energie e vi sentirete soddisfatti. In ogni caso, occhio a ciò che dite, un battibecco potrebbe trasformarsi in una lite epocale! Più in generale, anche nella vita personale, non è una buona giornata per parlare di argomenti delicati o problematici, meglio rimandare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com