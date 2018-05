Oroscopo Scorpione del 8 maggio 2018

Oroscopo del 8 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

evitare una persona ma…

Potrebbero ricomparire alcune persone legate al passato ma la cosa non è detto vi piacerà. In particolare oggi, vi darà fastidio che sbuchino dal nulla, senza un preavviso. La prima reazione, probabilmente sarà quella di evitare la persona ma tenete presente che finireste col prendervela con voi stessi! Domani sarete più disponibili per cui la cosa più semplice sarebbe quella di rimandare l’incontro…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com