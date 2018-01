Oroscopo Scorpione del 9 gennaio 2018

Oroscopo del 9 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un attimo di tregua…

Se avete lavorato duramente nel tentativo di far decollare una relazione d’amore trascurando il resto, un potente mix di energie planetarie sarà utile a darvi una calmata e focalizzare l’attenzione su altre questioni. Potrebbe essere difficile, non lo neghiamo, visto che in questo momento per voi è molto importante stabilizzare il legame di coppia ma consentire a entrambi un attimo di tregua, potrebbe essere la soluzione giusta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]