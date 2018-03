Oroscopo Scorpione del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

le parole giuste…

Se c’è in corso una trattativa o volete chiedere spiegazioni a una persona, oggi sarà difficile ottenerle: l’altro potrebbe essere vago o rifiuterà di rispondere o, ancora, non sarà d’accordo con quanto direte. Ma è possibile che non utilizziate le parole giuste? Tornate alla carica in un secondo momento ma in modo diverso, senza dare la sensazione di pressare e insistere. Non è nel vostro interesse.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]