Oroscopo Scorpione domani 10 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dello Scorpione

Oroscopo 10 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): definire un contratto

Oroscopo Scorpione 10 marzo: umore

Con la congiunzione Sole-Nettuno è la giornata ideale per sognare, semplificare per quanto vi è possibile il programma della giornata ma non quella per prendere iniziative importanti poiché è difficile vedere le situazioni con chiarezza. Tuttavia non è escluso che una conversazione porti a definire un contratto, cosa che stavate aspettando da tempo.

In questo caso, fate domande precise anche sui minimi dettagli. Oggi siete più sensibili e vulnerabili ed è probabile che ciò che vi dirà un familiare abbia un forte impatto. Prenderete le sue parole troppo a cuore e, forse, perché toccherà un tasto dolente. Non ingigantite le emozioni, distaccatevi.

Oroscopo Scorpione 10 marzo: amore

In coppia: la relazione resiste nonostante qualche colpo duro. Sapete entrambi come sistemare i conflitti.

Soli: piacevoli incontri – anche di amicizia – e Cupido oggi potrebbe scoccare la freccia. Sarete affascinati da una persona.