Oroscopo Scorpione domani 12 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dello Scorpione

Oroscopo 12 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): l’amore è nell’aria

Oroscopo Scorpione 12 marzo: umore

Potrebbe essere che un’idea o un progetto siano impiegando troppo tempo a realizzarsi e i passaggi astrali odierni vi spingeranno a velocizzare la situazione. Calma, resistete poiché potreste vanificare il duro lavoro svolto finora. La tempistica può essere cruciale per quanto riguarda un progetto, soprattutto se state lavorando insieme a un’altra persona.

Con il Novilunio in Pesci di domani, un’idea brillante potrebbe cambiare la situazione e potrebbe fungere da scorciatoia per ottenere più in fretta ciò che desiderate. Imboccherete, dunque una nuova direzione.

Oroscopo Scorpione 12 marzo: amore

In coppia: serata romantica, sensuale, sentimenti intensi che vi farà dimenticare tutto il resto.

Soli: l’amore è nell’aria e con Luna-Venere-Nettuno in Pesci potrebbe esserci un incontro magico!