Oroscopo Scorpione domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dello Scorpione

Oroscopo 16 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): no alle spese superflue

Oroscopo Scorpione 15 marzo: umore

Per migliorare la vostra attuale situazione potete sperimentare e provare delle alternative, ma a meno che non prendiate un impegno fermo, le cose non cambieranno molto. Iniziate a esaminare le opzioni che avete attuato fino a oggi. Cosa ha funzionato meglio per voi?

I pianeti indicano che le cose potrebbero cambiare nel momento in cui prenderete una decisione e sarete determinati a portarla a termine. Infine, lo stile di vita potrebbe compromettere il budget che avete fissato. Meglio tenere d’occhio il portafoglio.

Oroscopo Scorpione 16 marzo: amore

In coppia: amate il partner ma oggi potrebbe riaffacciarsi il demone della possessività. Evitate tensioni.

Soli: oscillate tra la voglia di impegnarvi in una storia seria e quella di essere liberi. Ma non sarà oggi che prenderete una decisione.