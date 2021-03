Oroscopo Scorpione domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dello Scorpione

Oroscopo 17 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sfruttare la creatività

Oroscopo Scorpione 17 marzo: umore

La creatività è al top e oggi è importante che la sfruttiate. C’è un progetto o un’idea che avete messo in secondo piano? Prendete del tempo per dedicarvi alla pianificazione, a studiare una strategia per trasformarlo in realtà. Su un altro piano: oggi siete molto sensibili all’atteggiamento di chi vi circonda, di ciò che dicono ma soprattutto ciò che non dicono.

Potreste percepire che vi nascondano qualcosa ed essere infastiditi. Il vostro è un segno per natura diffidente ma oggi lo sarete ancora di più.

Oroscopo Scorpione 17 marzo: amore

In coppia: passione, desiderio, forti emozioni! Lasciatevi entrambi travolgere dalla magia d’amore.

Soli: non giocate con i sentimenti, la passione sarà talmente forte che rischierete di perdervi.