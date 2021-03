Oroscopo Scorpione domani 18 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani giovedì e tutte le previsioni per il segno dello Scorpione

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 18 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): riflettete troppo e non dovreste

Oroscopo Scorpione 18 marzo: umore

In questo momento rischiate di riflettere troppo e non dovreste. Un po’ di ansia da prestazione potrebbe intralciare il vostro percorso. Tenete presente che più cercherete di andare avanti e meno potreste ottenere. Mettete un stop, ritagliate del tempo in cui recuperare mentalmente pace e tranquillità e vedrete che sarete più produttivi.

Su un altro piano: se dovete firmare un contratto o un accordo leggete anche il minimo dettaglio affinché la situazione volga a vostro vantaggio. Stesso discorso se dovesse arrivare una nuova opportunità: chiedete, approfondite.

Oroscopo Scorpione 18 marzo: amore

In coppia: avete una visione lucida della relazione e ciò vi permetterà, se ve ne fosse bisogno, di migliorarla.

Soli: probabile che nel lavoro ci sia un incontro fulminante! Eppure stavolta ci andrete con i piedi di piombo.