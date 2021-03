Oroscopo Scorpione domani 19 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani venerdì e tutte le previsioni per il segno dello Scorpione

Oroscopo 19 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): impegnati totalmente nei progetti futuri

Oroscopo Scorpione 19 marzo: umore

E’ una giornata in cui vi dedicherete totalmente ai progetti futuri, nulla oggi potrà fermarvi. In ogni caso, non esagerate. Vi farà bene camminare, muovervi un po’ di più, comunicare, leggere, volgere l’attenzione a tutto ciò che stimola la mente. La congiunzione Luna-Marte in Gemelli, al contempo risveglia lo Scorpione caustico che è in voi: vi divertirete a punzecchiare per vedere le reazioni degli altri.

Non dovete poi stupirvi se questo atteggiamento avrà l’effetto boomerang. Solitamente ciò che dite è vero, e le persone si arrabbiano proprio perché toccate il punto dolente.

Oroscopo Scorpione 19 marzo: amore

In coppia: prenderete le decisioni e sembra che al partner vada bene, è ciò che si aspetta da voi.

Soli: avete superato la fase delle domande e prendete le cose come vengono. Siete attraenti, magnetici e affascinate.