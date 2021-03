Oroscopo Scorpione domani 3 marzo 2021

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 3 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): spiegare il vostro punto di vista

Oroscopo Scorpione 3 marzo: umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno e Urano: le emozioni sono forti, le opinioni di un collega riguardo a un lavoro potrebbero essere totalmente diverse dalle vostre e ciò essere motivo di discordia. Non partite in quarta: fate un respiro profondo e con calma spiegate il vostro punto di vista. Al contempo, gli astrali odierni potrebbe scatenare incertezza.

Non saprete se aspettare o anticipare una futura ripresa. Per oggi concedetevi di distrarvi mentalmente, ne avete bisogno, così da allontanare lo stress. Tenete presente che la congiunzione Sole Venere vi rende molto affascinanti: lavoro o vita privata, riceverete belle gratificazioni!

Oroscopo Scorpione 3 marzo: amore

In coppia: tutto sembra filare liscio eppure vi porrete mille domande. Non penserete mica che ci sia qualcosa di sospetto?!

Soli: con una persona giocherete al gatto e al topo e non vi accorgerete che ha intenzioni serie.