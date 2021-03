Oroscopo Scorpione domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dello Scorpione

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 5 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dalla fiducia al sospetto

Oroscopo Scorpione 5 marzo: umore

La dissonanza Luna-Marte vi mette in grado di volgere le situazioni a vostro vantaggio oppure potreste scatenare una piccola crisi apparentemente senza una valida ragione: in entrambi i casi con grande disappunto di chi avrete di fronte. Forse penserete che sia l’unica cosa da fare dopo aver commesso un passo falso. ..

Di sicuro, oggi le interazioni non sono di tutto riposo e potrebbe emergere, in modo del tutto inaspettato, il rancore che credevate superato oppure nei confronti di una persona passerete dalla fiducia al sospetto. Fortunatamente Venere in Pesci vi permetterà di controllare le emozioni.

Oroscopo Scorpione 4 marzo: amore

In coppia: sulla stessa lunghezza d’onda, oggi farete un progetto per il futuro che ravviverà i sentimenti.

Soli: potreste rivedere un/a ex ed entrambi accorgervi che l’amore non è passato. Non è esclusa la ripresa della relazione.