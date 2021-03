Oroscopo Scorpione domani 7 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dello Scorpione

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 7 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): atmosfera all’insegna della leggerezza

Oroscopo Scorpione 7 marzo: umore

Con la Luna in Capricorno che sosta nel vostro settore della comunicazione, la domenica potrebbe avere un ritmo frenetico ma piacevole. Siete curiosi, avete splendide energie mentali. Mentre conversate o date una mano a chi vi circonda, riuscite a mantenere il giusto distacco il che manterrà l’atmosfera leggera.

La comunicazione e la collaborazione possono essere vantaggiose, dalle amicizie potrebbero inoltre arrivare buone notizie o idee stimolanti. Più in generale, potreste sviluppare nuovi interessi e non è escluso pensiate di dare il via a una vostra attività lavorativa.

Oroscopo Scorpione 7 marzo: amore

In coppia: amore e complicità sono presenti e se dovessero esserci delle piccole tensioni andrete oltre.

Soli: i pianeti in Pesci vi fanno ritrovare il sorriso grazie a un incontro molto promettente.