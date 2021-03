Oroscopo Scorpione domani 9 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dello Scorpione

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 9 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): incomprensioni in famiglia

Oroscopo Scorpione 9 marzo: umore

Una persona – lavoro o famiglia – potrebbe premere affinché facciate una determinata cosa e il fatto essere motivo di stress. Anche se al momento tace, non dovete pensare che si sia arresa. Sarà pronta a tornare alla carica e riprovare con un messaggio più allettante. Una risposta ferma potrebbe avere il potere di bloccarla in modo definitivo.

Al contempo una questione familiare, oggi potrebbe farvi agitarvi: un avvenimento del passato riemerge regolarmente nel presente e vi destabilizza oppure si scateneranno delle incomprensioni che saranno d’aiuto a capire ciò che va cambiato.

Oroscopo Scorpione 9 marzo: amore

In coppia: forse oggi circola meno passione ma in quanto a tenerezza non siete secondi a nessuno.

Soli: metterete uno stop senza esitare a tutte le avventure e flirt che non portano a niente.