Oroscopo Toro 18 maggio 2020. Caterina Galloni: una risposta rapida

Oroscopo del 18 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): una risposta rapida.

Potrebbe arrivare un’offerta per la serie “troppo bella per essere vera”. Evitate di farvi coinvolgere in ciò che richiede una risposta rapida.

Oppure una decisione immediata. Fidatevi dell’istinto. Seguite solo ciò che vi offre fatti e certezze concrete così da trarre giuste conclusioni.

Amore: in coppia, atmosfera un po’ tesa. Soli: dite no ad avventure usa e getta. E’ tempo di storie serie.

