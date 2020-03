Oroscopo Toro 19 marzo 2020. Caterina Galloni: accettare una sfida

Oroscopo del 19 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): accettare una sfida.

Una persona cara vi pungola, vi esorta ad affrontare una sfida? Probabile vogliate dire “no” e vi sentirete giustificati. La domanda non è se siete in grado di affrontarla ma perché non avete intenzione di farlo. La congiunzione Marte e Giove in Capricorno – per voi positiva – segnala che accettare questa sfida per voi potrebbe essere molto utile.

Non solo sul piano dell’evoluzione personale ma al contempo delle ambizioni: mirerete sempre più in alto. Amore: in coppia, uniti più che mai fate progetti per il futuro, avete identiche aspettative e desideri. Soli: un fatto è certo: non passate inosservati e oggi arriva una dichiarazione in piena regola, una storia è destinata a durare.

