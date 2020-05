Oroscopo Toro 21 maggio 2020. Caterina Galloni: ottenere dei risultati

Oroscopo del 21 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): ottenere dei risultati.

Evitate, per oggi, di ottenere a tutti i costi dei risultati. Le cose non andranno lisce, soprattutto su un progetto finanziario che vi entusiasma.

Forse non è solido come pensate, per cui non siate precipitosi. Non prendete decisioni importanti riguardanti il denaro, i beni personali.

Amore: in coppia, evitate di scatenare liti. Soli: una nuova conoscenza potrebbe deludervi profondamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del TORO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.