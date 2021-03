Oroscopo Toro 21 marzo 2021: oroscopo Toro 21 marzo amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 22 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): seguire la voce del cuore



Oroscopo Toro 22 marzo: umore

Conflitto tra razionalità ed emozioni. Potreste chiedervi se seguire ciò che è provato e di cui vi fidate oppure seguire la voce del cuore che potrebbe spingere a muovervi in una nuova direzione. È possibile che da un po’ di tempo sia emerso questo desiderio ma al contempo chiedervi cosa potrebbe accadere assecondandolo.

La spinta potrebbe essere talmente forte da non avere scelta. Tranquilli, imboccherete la strada giusta. Le energie e l’impegno che avete messo nel lavoro saranno ampiamente ripagati.

Oroscopo 22 marzo Toro: amore

In coppia: è fusione totale, il partner ha occhi soltanto per voi. Dichiarazioni d’amore ardente (reciproche).

Soli: la solitudine oggi non vi pesa, ciò non toglie che avrete voglia di conquistare. E potrebbe farsi avanti una persona a cui piacete in segreto.

