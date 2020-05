Oroscopo Toro 23 maggio 2020. Caterina Galloni: una decisione drastica

Oroscopo del 23 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): una decisione drastica.

Lavoro o vita privata, è possible che nel fine settimana prendiate una decisione drastica riguardante il vostro futuro. Procedete con calma.

Prendete il tempo necessario per studiare nuovi modi mirati a proteggere, migliorare o costruire le vostre risorse così da avere ottimi risultati.

Amore: in coppia, la vostra pazienza non è illimitata… Soli: non è giornata d’incontri o di nuove conoscenze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

