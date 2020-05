Oroscopo Toro 26 maggio 2020. Caterina Galloni: mai rinunciare

Oroscopo del 26 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): mai rinunciare.

Le situazioni avanzano con lentezza, non vedete progressi ma mantenere la concentrazione vi porterà, passo dopo passo, ai risultati desiderati.

Se un obbiettivo è difficile da raggiungere, non significa dover pensare di non essere all’altezza e rinunciare del tutto. Ce la farete di sicuro.

Amore: in coppia, evitate false promesse. Soli: attrazione per una persona ma purtroppo non è detto che ricambi.

