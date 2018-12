Oroscopo Toro di domani 28 dicembre 2018. Caterina Galloni: l'amore è bollente...

Oroscopo del 28 dicembre 2018 per i nati sotto il segno del Toro (21 aprile-21 maggio): l’amore è bollente…

Un invito dagli amici per alcuni, mentre altri è prevista una serata very hot: è l’effetto Venere in Scorpione che fino a lunedì sarà in buon aspetto con Plutone. L’amore avrà una connotazione molto erotica… E se così non fosse, avrete la tendenza a essere molto possessivi, controllare la persona amata. Non ve ne renderete conto ma l’altro/a sì! Tuttavia, non oserà dire niente.

Il Toro nel 2018

Pronti ad allacciare le cinture di sicurezza? Il 15 maggio Urano farà la sua entrata nel vostro segno e vi terrà compagnia per lungo tempo. E’ un anno di cambiamenti radicali, talvolta imprevisti, ma al contempo anche ideale per operare scelte e prendere decisioni, quelle che per intenderci cambiano profondamente la vita. Il vostro è un segno che non ama molto i cambiamenti ma ora vi conviene accogliere o andare incontro al rinnovamento! Nel lavoro, data la premessa, si parla di trasformazione e in molti avrete voglia di orientare diversamente l’attività professionale, probabilmente ne avete piene di le scatole del quotidiano che vi fa vedere il lato meno entusiasmante della professione. Se siete in cerca di un impiego, lo troverete! Denaro: non ci sono problemi, riuscirete perfino a risparmiare, passando tuttavia come un po’ taccagni. Amore: in coppia, potreste decidere di sposarvi oppure esserci l’arrivo di un figlio: sarete felici in entrambi i casi ma i ritmi saranno sconvolti; soli, è un anno di svolta: aprite gli occhi e dite senza esitare un grande “sì” all’altra metà del cielo! Forma psicofisica eccellente, è comunque l’anno giusto per risolvere problemi di salute che trascinate da tempo.