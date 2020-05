Oroscopo Toro 29 maggio 2020. Caterina Galloni: più leggerezza

Oroscopo del 29 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): più leggerezza.

Evitate di limitare la vostra libertà col pretesto che quando prendete un impegno o date la parola, li rispettate. Vi sentite solo in obbligo!

E non vivete la vostra vita. Per cui siate meno rigidi e muovetevi con maggiore leggerezza. Ritagliate parte del tempo anche per divertirvi.

Amore: in coppia, vi lamentate per la minima cosa. Siete pesanti! Soli: battutine pungenti. Cambiate atteggiamento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del TORO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.