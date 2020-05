Oroscopo Toro 3 maggio 2020. Caterina Galloni: sfuggenti

Oroscopo del 3 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): sfuggenti.

L’aspetto Venere-Nettuno accentua la vostra fantasia. Il che è piacevole. Rischiate però di chiudervi nel vostro mondo. Diventare sfuggenti.

Per oggi, rimandate spese, acquisti. Soprattutto non chiedete prestiti. Evitate di fare promesse. Dovete firmare qualcosa? Controllate tutto.

Amore: in coppia, oggi siete amici, amanti, confidenti! Soli: aprite il cuore, giocate la carta dell’audacia.

L’oroscopo 2020 del TORO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

E’ tempo di prendere in mano il timone della vostra vita.

Nel 2020, sebbene poco tranquillo, farete parecchi cambiamenti positivi.

E a deciderli sarete voi.

Determinati, con tanta voglia di indipendenza e libertà.

L’importante è che vi assicuriate che sia davvero quello che desiderate.

Chi vi circonda? “Chi mi ama mi segua” sarà il motto dell’anno.

Il che potrebbe comportare dei conflitti.

Soprattutto quando Marte in Ariete sarà retrogrado tra il 9 settembre e il 13 novembre.

Ma voi sarete pronti, all’occorrenza, a fare una sostanziale revisione delle relazioni.

Prima di tutti venite voi, non vorrete più sacrificarvi per gli altri.

Non dimenticate che Giove in Capricorno vi assicura fortuna.

Saturno e Plutone vi regalano una volontà d’acciaio.

Urano in Toro vi permette di esprimere pienamente voi stessi, vivere la vita che volete.

Lavoro: ambizione al top.

E’ l’anno ideale per esplorare nuove possibilità.

O andare dritti per raggiungere l’obbiettivo che avete a cuore.

Ad attendervi ci sono parecchi progetti.

Qualsiasi decisione sarà all’insegna della pazienza e della saggezza

Non sbaglierete un colpo!

Se svolgete un lavoro dipendente, il boss noterà il vostro impegno.

Otterrete dei riconoscimenti.

Per tutti, soprattutto a giugno, soddisfazioni e successo sono assicurati.

Denaro: in questo settore non ci saranno sorprese.

Come sempre gestirete al meglio, con grande razionalità, le questioni di denaro.

Controllerete le spese e vi metterete al riparo da possibili problemi.

Amore: la voglia di novità busserà parecchie volte alla vostra porta.

In coppia, non ci sarà posto per il trito quotidiano.

Saprete introdurre nella relazione un po’ di fantasia.

Aggiungiamo che potreste sentirvi “ingabbiati”, privati della libertà di cui avete bisogno.

Non riuscendo a trovare un compromesso con il partner, potreste anche pensare a una rottura.

Soli: flirt e avventure non mancheranno.

In estate che un colpo di fulmine si trasformerà in bella e duratura storia d’amore.

Salute: Sarete resistenti.

Ma spenderete parecchie energie in ogni cosa che farete.

In alcuni momenti potreste essere stanchi – non siete d’acciaio – e diventare nervosi.

In questi casi, una bella passeggiata nel verde vi distenderà.

Vi rammenterà quali sono le vostre reali priorità.