Oroscopo Toro 4 giugno 2020. Caterina Galloni: indossare una maschera

Oroscopo del 3 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): una maschera.

Lavoro o vita privata, per far colpo su una persona potreste indossare una maschera, fingere di essere ciò che non siete. Si ritorcerà contro di voi.

Potrebbe essere abbastanza difficile mantenere la “facciata”. Quando conversate, siate voi stessi, naturali. Non dovete creare illusioni.

Amore: in coppia, evitate malintesi. Soli: Un flirt si conclude e cederete alla tristezza. Tiratevi su!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

