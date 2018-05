Oroscopo Toro del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

visitare posti nuovi…

Ottima giornata per muovervi, fare una gita, visitare posti nuovi che escono dal solito contesto. Siete in armonia con voi stessi e si è risvegliata la voglia di avventura! E da domani, prendete pure delle iniziative rispetto al lavoro: non che dobbiate cambiarlo ma forse aggiungere un’attività diversa da quelle che svolgete abitualmente.

