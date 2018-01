Oroscopo Toro del 10 gennaio 2018

Oroscopo del 10 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

una nuova partenza…

Rispetto a una relazione affettiva che ha attraversato alcune difficoltà, ora è possibile una nuova partenza. La situazione attuale fa pensare che i sentimenti reciproci sono ancora abbastanza forti ma percepite che qualcosa è ancora da rimettere in sesto. Fare il primo passo per affrontare la questione è un fatto che richiede abbastanza coraggio ma vi consigliamo di farlo: la volontà di lasciare il passato alle spalle può avere un ruolo non indifferente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]