Oroscopo Toro del 10 giugno 2018

Oroscopo del 10 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

maretta con il partner…

Anche oggi le tensioni saranno palpabili e il consiglio è quello, se dovessero arrivare delle osservazioni, di non accendervi come fiammiferi. Può essere ci sia maretta con il partner o un genitore, forse non vi sentite amati quanto vorreste e la cosa dare sui nervi, sentirvi un po’ frustrati. In ogni caso, evitate che dubbi o sospetti abbiano la meglio.

