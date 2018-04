Oroscopo Toro del 11 aprile 2018

Oroscopo del 11 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

inquieti…

Se volete trascorrere una buona giornata, cercare di controllare l’inquietudine… Potrebbero, è vero, tornare a galla vecchi problemi ma ora avete la possibilità di risolverli e togliervi un peso non da poco! Ma non solo: un progetto che avevate chiuso in un cassetto potrebbe nuovamente catturare la vostra attenzione e lo riprenderete in considerazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]