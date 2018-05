Oroscopo Toro del 11 maggio 2018

Oroscopo del 11 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

atmosfera tesa…

Non vi sentite in splendida forma, l’umore non gira e forse perché avete un problema con una persona cara. Oggi siete particolarmente sensibili all’aggressività degli altri, penserete che tutto riguardi voi personalmente e, probabilmente, non è così! Diciamo che l’atmosfera in generale è tesa, iniziate ad avvertire il prossimo arrivo di Marte in Acquario e Urano in Toro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com