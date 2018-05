Oroscopo Toro del 12 maggio 2018

Oroscopo del 12 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

prima di replicare…

Mercurio e Marte oggi sono in dissonanza, potreste dire o ascoltare parole poco piacevoli. Nel secondo caso, prima di replicare, riflettete… Potrete così calcolare bene cosa dire e essere più efficaci! Come ieri, sopportate male l’aggressività degli altri e oggi circola ancora stress ma, per la serie mal comune mezzo gaudio, riguarda tutti i segni e non soltanto voi.

