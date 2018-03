Oroscopo Toro del 12 marzo 2018

Oroscopo del 12 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

una soluzione a…

Una settimana in cui negli affari di cuore non dovete aspettarvi meraviglie: Venere è in Ariete e per il vostro segno non è il massimo, avete la sensazione che il partner sia un po’ egoista… Favorevole, invece, la Luna Nuova di sabato che vi permetterà di trovare una soluzione a un problema finanziario che vi preoccupa o ottenere l’aiuto di un amico.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]