Oroscopo Toro del 13 giugno 2018

Oroscopo del 13 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

la sensazione che…

Venere in Leone, fino al 9 luglio transiterà nel vostro settore della casa, della famiglia e vi suggerisce di introdurre più calore e pace con le persone care. Fino a domenica, infatti, il pianeta sarà in dissonanza con Urano e potrebbero esserci delle tensioni, avrete la sensazione che un familiare o il partner facciano di tutto per farvi uscire dai gangheri. Calma.

