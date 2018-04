Oroscopo Toro del 14 aprile 2018

Oroscopo del 14 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

meglio tirare fuori i rosponi…

Un po’ aggressivi ma, al contrario dell’Ariete, non lo farete vedere. Ce l’avrete con una persona ma visto che non volete entrare in rotta di collisione, sceglierete il silenzio. Sapete, vero, che la cosa vi fa del male? Meglio tirare fuori i rosponi, vi libererete, vi sentirete più leggeri! Seconda decade: voi non potrete evitare un battibecco con il partner ma si risolverà rapidamente.

