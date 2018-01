Oroscopo Toro del 14 gennaio 2018

Oroscopo del 14 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

il dubbio può essere d’aiuto…

Avete delle certezze sulle quali avete costruito la vostra vita, eppure il dubbio potrebbe aiutarvi a progredire ed evolvere. Se dovesse manifestarsi rispetto a voi stessi, sarà per il vostro bene, spingerà a mettervi in discussione. Salvo, evidentemente se a farvi dubitare sia la gelosia nei confronti del partner: in questo caso non c’è nulla di positivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]