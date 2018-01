Oroscopo Toro del 15 gennaio 2018

Oroscopo del 15 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

andare avanti…

E’ un lunedì che probabilmente richiedere una dose in più di coraggio: vita personale o lavorativa, dovrete condividere un’idea che, ad alcune persone, potrebbe sembrare curiosa, bizzarra. Tuttavia, voi la ritenete giusta e realistica. Può essere che gli altri vi contrastino, non siano dalla vostra parte ma ciò non deve abbattervi: andate avanti per conto vostro e avrete risultati soddisfacenti.

